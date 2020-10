Coronavirus, il comunicato del GF commuove i vip: “Chi ha figli piccoli potrà sentirli al telefono”

(ll comunicato del GF che fa discutere i Vip)

La delicatissima situazione attuale legata all’emergenza coronavirus, ha indotto il GF Vip a comunicare ai concorrenti una decisione che ha reso felici molti di loro: a chi è mamma o papà è stato concesso il permesso di sentire i loro figli al telefono, così da rassicurarsi sulla situazione famigliare.

A Pierpaolo Pretelli il compito di leggere la comunicazione: “La vostra avventura è cominciata in un contesto un po’ particolare e per farvi continuare quest’esperienza nella maniera più serena possibile, il Grande Fratello ha pensato di dare almeno a chi di voi ha figli piccoli la possibilità di ricevere una loro telefonata da casa”. Incontenibile la gioia di molti a partire da Matilde Brandi che è scoppiata in un pianto liberatorio. Patrizia De Blanck, dal suo canto, si è domanda se potrà sentire sua figlia Giada: “Per noi genitori i figli sono sempre piccoli”, ha commentato la contessa, mentre Stefania, in un angolo del salotto, ha mostrato qualche perplessità: “Sono felicissima per voi, i figli sono figli, ma c’è anche chi ha dei genitori anziani e mi farebbe piacere sentirli”.

I concorrenti del GF Vip che sono genitori

Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 i concorrenti che hanno lasciato a casa i propri figli sono Dayane Mello che ha una figlia, Sofia, nata dalla relazione con Stefano Sala. Elisabetta Gregoraci è madre di Nathan Falco, nato dal matrimonio con Flavio Briatore. Maria Teresa Ruta, oltre a Guenda, è mamma di Gian Amedeo, anche lui nato dal matrimonio con Amedeo Goria. Matilde Brandi ha due gemelle, Aurora e Sofia. Myriam Catania ha un figlio, Jacques, avuto dal suo attuale compagno Quentin Kammermann. Patrizia De Blanck è madre di Giada, mentre Pierpaolo Pretelli è padre di Leonardo, nato dalla relazione con Ariadna Romero.