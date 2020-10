Costanza Calabrese non entrerà al Gf Vip: "Mi basta fare la mamma e la giornalista"

Costanza Calabrese non varcherà la famosa porta rossa di Cinecittà. La giornalista, volto del Tg5, smentisce la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, che alcuni rumors degli ultimi giorni davano per "imminente". "Mi basta fare la mamma e la giornalista - ha fatto sapere all'Adnkronos - E sono contenta così".

Oltre al suo, circola da ieri il nome di un'altra conduttrice del tg diretto da Clemente Mimun. Simona Branchetti sarebbe pronta a sbarcare nel rality di Canale 5 e finora, da parte sua, non è arrivata nessuna smentita. Nelle ultime due edizioni, Alfonso Signorini ha provato a portare dento Cesara Buonamici - che ha sempre rifiutato - dunque stavolta, con la Branchetti, potrebbe essere la volta buona che una giornalista del Tg5 faccia parte del cast.

Paolo Brosio pronto a entrare

É certo, invece, l'ingresso di Paolo Brosio. Il giornalista avrebbe dovuto essere in Casa fin dalla prima puntata, ma ha dovuto rimandare la sua partecipazione a causa del covid. Ora sta bene e non vede l'ora di mettersi in gioco: "La mia partecipazione è imminente, o lunedì prossimo o al massimo venerdì della prossima settimana - ha fatto sapere all'Adnkronos - Sono ancora a Frascati in convalescenza, sto bene e sono pronto a passare dal reparto di malattie infettive a quello neuropsichiatrico. Sono contento perché ho saputo che entrerà o con me o dopo anche il mio amico della Versilia Stefano Bettarini.

Sul motivo che lo ha spinto ad entrare al 'Gf Vip' Brosio spiega: "Innanzitutto lo faccio per vivere un'esperienza professionale nuova in prima persona che poi vorrei descrivere in un libro e anche per beneficenza. Ho infatti attivato una raccolta fondi per il pronto soccorso di Medjugorje ed in Italia per le famiglie in difficoltà post covid grazie a un sms solidale, il 45527, donato dalla Nazionale italiana cantanti con la collaborazione dell'Atalanta e dell'Hellas Verona calcio".