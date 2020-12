"Devo chiarire col produttore", Malgioglio sbotta e fa le valigie al Gf Vip. Interviene la regia

Che cosa succede a Cristiano Malgioglio? Al Gf Vip il cantante ha minacciato di abbandonare il gioco all'improvviso. L'episodio è stato notato da alcuni utenti che seguono la diretta quotidiana del reality show di Canale 5 su Mediaset Extra. "Sto sistemando le valigie. Appena arriva il produttore devo chiarire delle cose", ha dichiarato. Subito dopo, però, la regia ha staccato, facendo sì che al pubblico non fosse chiaro quale sia la ragione che ha portato il cantante a pensare all'abbandono.

Malgioglio è senza dubbio una delle super star di questa edizione del Gf Vip. E sarebbe una perdita importante per la trasmissione. Appena entrato, infatti, è riuscito a smuovere un po' le acque: prima facendo confessare a Tommaso Zorzi il suo innamoramento per Francesco Oppini; poi scagliandosi contro Elisabetta Gregoraci, che sarebbe stata colpevole di aver imbastito una "sceneggiata" per tenersi stretto Pierpaolo Petrelli pur non amandolo; infine, ieri, ha avuto un brutto scontro con Giulia Salemi, che peccherebbe di vanità ("Quando parla si crede una Kardashian", ha sentenziato durante la diretta).

Non a caso Cristiano fino ad oggi ha abitato in una ala particolare della casa: ha potuto beneficiare di una camera con un bagno privato. L'ambiente è molto colorato, con piante, cuscini (tra cui uno con la faccia di Pupo) e pappagalli. Uno stile in tinta con la sua irriverente personalità.