Gf Vip, Malgioglio e quell'avventura con l'idraulico: "Mi è costato 500 euro"

Al risveglio Maria Teresa Ruta racconta a Tommaso, Stefania e la new entry Malgioglio che durante la notte sia Giulia che Selvaggia hanno avuto un crollo psicologico, pensando al futuro e alla precarietà del loro mestiere. Ci pensa Cristiano a riportare il buonumore.

"Mica una deve fare per forza l'attrice" sentenzia subito il paroliere che confessa di avere un debole per gli idraulici. "Sapete una volta che mi è successo? - racconta a tavola agli altri vip, ipnotizzati dai suoi aneddoti - Il mio rubinetto non funzionava e chiamo il pronto intervento. Arriva un ragazzo di una bellezza. Bello, palestrato, pazzesco. Non volevo che andasse via da casa mia. Molto carino, complimentoso, mi aggiusta la cosa e va via".

"Avevo un forte desiderio di rivederlo ancora e non sapevo come fare - continua Malgioglio - Allora prendo un martello e spacco il rubinetto. Era sabato, richiamo. Lascio un messaggio per chiedergli se gentilmente poteva tornare. Mi lasciano un messaggio per dirmi che sarebbero arrivati alle due. Mi faccio bella Joan Collins di dinasty, convinto che sarebbe stato un colpo di fulmine". A quel punto, la sorpresa: "Invece di arrivare lui, arriva il padre. Io sconvolto. Mi è costato 500 euro per riparare il danno, perché era sabato. Ero isterica quel giorno. Basta, non voglio più idraulici".