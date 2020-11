Gf Vip, Malgioglio si commuove: "Otto mesi senza un abbraccio"

Da questa sera la casa del Gf Vip non sarà più la stessa. Sarà più briosa, canterina e colorata: Cristiano Malgioglio è uno dei nuovi concorrenti, anche se ufficialmente i coinquilini della casa più spiata d'Italia non lo sanno.

Malgioglio ha raggiunto i vipponi mentre questi erano frizzati, li ha scrutati e commentati per tutti ha usato parole carine "siete bellissimi visti dal vivo" ha affermato. E quando li freeze è stato sbloccato tutti sono corsi ad abbracciare il nuovo inquilino. Dopo balli, abbracci e sorrisi Malgioglio non ha saputo trattenere le lacrime e ha affermato "Sono felice perchè finalemnte posso socializzare, sono otto mesi che non abbraccio nessuno. E' bellissimo".

Gf Vip, Malgioglio concorrente

"Ho incontrato Cristiano Malgioglio a Roma - aveva dichiarato Signorini - È venuto anche a casa mia. Abbiamo parlato a lungo. Credo che il suo ingresso nella casa del 'Grande Fratello Vip' porterebbe un buon umore sensato che in questo momento così delicato, servirebbe a tutti noi. Mancano alcuni dettagli, ma credo che alla fine Cristiano accetterà" e così è stato.