Al GF Vip si fa il nome di Cristina D’Avena: “Ora darà le dimissioni…” E lei replica sui social

La cantante rilancia il video in cui viene nominata dalle concorrenti del reality e adesso gli utenti chiedono a gran voce che venga invitata nella Casa come ospite speciale

Cristina D’Avena super ospite al GF Vip? L’ipotesi pare non essere tanto remota alla luce delle ultime voci che in massa si stanno levando sui social per richiederne la speciale presenza.

Tutto è nato da Giulia Salemi che, in preda ad un momento di estro canterino, si è dilettata nella sigla di un cartone animato della beniamina dei bambini. Pronti i commenti di Stefania Orlando e Carlotta Dell’Isola: “Cristina D’avena sta dando le dimissioni… Si è appena licenziata!”, hanno scherzato le compagne durante la performance di Giulia che - potere dei social! - è arrivata all’attenzione della diretta interessata.

Cristina D’Avena commenta il video di Giulia Salemi e i social si scatenano: “Invitatela al GF Vip”

“Adoro Giulia Salemi! Nessuna dimissione”, ha scritto divertita Cristina D’Avena rilanciando il video che su Twitter l’ha chiamata in causa. E, visto il suo ironico intervento, c’è chi sta rilanciando l’hashtag #cristinadavenaalgfvip per spingere gli autori a prendere in considerazione la sua presenza nella Casa almeno per una sera. “Una serata all'insegna dei ricordi della nostra infanzia e dei vipponi”, scrive qualcuno che si unisce al coro di richieste sempre più numerose che, a questo punto, ci si aspetta vengano almeno prese in considerazione…