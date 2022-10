Cristina Quaranta è ancora bullismo contro Marco Bellavia: "L'avrei affogato"

Una turbinio di polemiche si abbattuto sul Grande Fratello Vip dopo il ritiro di Marco Bellavia, per giorni al centro di duri attacchi e pressioni da parte di alcuni dei concorrenti che mal sopportavano i suoi comportamenti e stati d?animo. Ieri nel corso della puntata sono stati presi duri provvedimenti verso i concorrenti tacciati di bullismo, arrivando alla squalifica di Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci. Nonostante lo tsunami di proteste abbattutosi sulla Casa di Cinecittà e l?atteggiamento accusatore del padrone di Casa, Alfonso Signorini, i vipponi hanno tentato di giustificarsi.

La dichiarazione di Cristina Quaranta

Anche nella giornata odierna, dopo la puntata delle dure accuse, alcuni concorrenti non sembrano voler mutare il loro atteggiamento.Tra loro Cristina Quaranta, che confrontandosi con Edoardo Donnamaria e Charlie Gnocchi, è tornata a pronunciare parole poco lusinghiere nei confronti di Bellavia. La donna ha rievocato un episodio di qualche tempo fa: ?In piscina io mi sono girata e ho detto ?ma allora sei proprio cretino?, si era attaccato ai miei capelli. Ma questo non è un atto di aggressività? Lui poi mi ha detto ?no scusami Cri, sai mi sono fatto prendere dall?euforia'. Se fosse stato un altro te lo giuro Charlie lo avrei affogato, perché tu non ti puoi permettere di mettermi le mani addosso. Invece ho capito che era lui e non volevo sparare sulla croce rossa. Questa è la sensibilità delle persone?.

Insomma la Quaranta è convinta di essere stata magnanima e sensibile con il conduttore di Bim Bum Bam. Non è però d?accordo il popolo del web, che sui social fa notare il comportamento aggressivo della showgirl, chiedendo vengano presi provvedimenti al più presto anche nei suoi confronti.