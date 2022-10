Cristina Quaranta cotta di un coinquilino: "E' fissata lessa con Antonino"

Non c’è Grande Fratello Vip che si rispetti senza amori e batticuori. In quest’edizione a fare da latin lover nel programma è Antonino Spinalbese. Il bell’hair stylist tra le sue fan non vanta solo Giaele De Donà, ma anche un’altra coinquilina. E’ Cristina Quaranta. La showgirl a differenza della veneta è single dopo la fine del matrimonio con Matteo de Stefani, padre di sua figlia, Aurora, 20 anni.

Cristina Quaranta difende Antonino

L’ex velina pare abbia messo gli occhi sul 27enne, che difende a spada tratta e per il quale sembra abbia una vera e propria ossessione. Una serie di indizi hanno alimentato questo rumor negli ultimi tempi, come è stato sottolineato sui social. Molti sul web hanno infatti notato come la Quaranta difenda sempre e a prescindere Spinalbese. Inoltre la sua ultime lite con Nikita è nata perché la donna ha chiesto alla ragazza di cambiare letto, a nome di Antonino che non voleva parlarle.

Insomma ormai Cristina è alle direttive di Spinalbese diventando addirittura sua portavoce. Ma non solo, quando il parrucchiere ha manifestato il desiderio di uscire Cristina si è prontamente uniformata ai suoi pensieri, asserendo che se lui avesse lasciato il reality anche lei avrebbe fatto altrettanto.

Il commento dei coinquilini

Questa speciale attenzione della Quaranta verso l’ex fidanzato di Belen Rodriguez non è passata inosservata neppure nel loft di Cinecittà. Alcuni coinquilini hanno parlato dell’interesse della 50enne per il ragazzo. Proprio ieri Patrizia Rossetti parlando con Luca Salatino ha alimentato il gossip nato sul web: “La Quaranta che fa la fissata lessa con Antonino”, ha fatto notare la donna ridendo. Insomma se questo è il sentiment nella Casa più spiata d’Italia forse i commentatori del web non ci hanno visto proprio male.