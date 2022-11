Cristina Quaranta senza freni su Nikita: "E' artefatta e costruita, mi spaventa"

Cristina Quaranta è di recente uscita dalla Casa del Gf Vip, dove era nota la sua antipatia per Nikita Pelizon. Una volta uscita dal loft di Cinecittà la showgirl non ha cambiato idea sulla coinquilina. Intervistata settimanale Chi, l’ex gieffina ha rincarato la dose sull’influencer, che considera la peggiore del cast.

Nikita la peggiore

La 50enne non risparmia infatti i concorrenti del reality, per poi andare all’attacco della Pellizon: “Non ho vissuto al meglio questa esperienza perché con me c’erano traditori, lecchini e doppiogiochisti. La peggiore in assoluto? Nikita Pelizon. Ha un fidanzato, ma in realtà è innamorata di Antonino Spinalbese. È artefatta, costruita: mi spaventa una persona così. Lei è una stratega, ti colpisce sulle tue debolezze. Al pubblico questo non arriva, ma noi lo abbiamo capito”, ha chiosato la donna, prendendo le difese di Spinalbese, divenuto ben presto il suo pupillo. “Antonino, che è una persona perbene, generosa e premurosa, dovrà stare lontano da lei. Per colpa di Nikita che mi ha fregato. È riuscita a colpire i miei punti deboli, come l’amore per mio fratello morto per un tumore al cervello. Il mio errore è stato cascarci. Però la aspetto sulla riva del fiume e sul fiume c’è anche la sua famiglia, che ha smentito il suo racconto strappalacrime che avete visto in televisione. Lei è la peggiore in assoluto. Io per una parola che non dovevo dire sono stata condannata dal televoto”, ha aggiunto condannando Nikita.

Cristina Quaranta difende Elenoire Ferruzzi

La Quaranta è intervenuta anche sull’affaire Ferruzzi, squalificata dopo aver sputato proprio a Nikita. A detta della 50enne la Pellizon avrebbe portato la perfomer milanese all’esasperazione, inducendola al brutto gesto. “Noto che la mia assenza pesa, dato che parlano molto di me. Nikita ha colpito il suo nuovo bersaglio, ovvero Elenoire, facendola impazzire e avvicinandosi a Daniele Del Moro. Condanno lo sputo della Ferruzzi, ma la Pellizon l’ha fatta crollare appositamente. E dico: attenzione a Daniele Del Moro, che sta vivendo un forte disagio. Bisogna alzare le antenne. Per il resto ci saranno nuovi ingressi, immagino, e spero che portino buon umore”.

La Quaranta spera in una resa dei conti con Nikita, che definisce senza mezzi termini, “gatta morta”. “Le direi Di guardarmi dritta negli occhi senza abbassare lo sguardo, senza fare la gatta morta. Ma conoscendo la televisione, che spesso non premia il merito, so già che una come lei arriverà certamente in finale. Ahimè”, ammette la donna. E chissà che il Gf non ascolti la richiesta di Cristina, mettendo a punto proprio una resa dei conti tra le due acerrime nemiche in una delle prossime puntate.