Emanuela Fuin, la mamma dei Tavassi, contro il Gf Vip: "Mostra solo tossicità e insulti"

Alfonso Signorini ha ammesso, nelle sue storie Instagram, che questa edizione del Grande Fratello Vip è particolare e soprattutto "impegnativa. Più per loro che per me" e con "loro" si riferiva ai vipponi. Questo Gf è sicuramente difficile, ma queste ultime settimane sono successi altri episodi spiacevoli come la lite tra Oriana Marzoli, Luca Onestini e Matteo Diamante. La produzione e Signorini proprio per far fronte a queste dinamiche hanno dato un provvedimento a tutta la casa: la riduzione del budget per fare la spesa.

Ma oltre alle lamentele riguardati i concorrenti, da fuori la casa qualcun altro ha voluto dare la propria opinione su questo Gf: la madre di Edoardo e Guendalina Tavassi, Emanuela Fuin (era una delle ragazze Coccodè del programma Indietro tutta di Renzo Arbore). Su Instagram Fuin ha duramente criticato il reality sottolineando che viene dato troppo spazio a litigi e situazioni spiacevoli invece di mostrare il buono che c'è nella casa.

"Il Gf vuole un clima ‘peace and love’ però: ogni puntata manda in onda almeno un’ora di liti e scontri; toglie il GF Game Night che offriva sano divertimento - ha scritto sul social -; ignora le coppie carine e belle, per dare spazio solo a quelle piene di insulti e tossicità; non mostra un momento bellissimo ed emozionante come la sorpresa di San Valentino di Edoardo a Micol. Siete voi a mandare il messaggio che servano le liti per essere protagonisti. Se volete un altro GF, iniziate a cambiare voi".

L'opinione di Fuin rispecchia quella di molti telespettatori che sono insofferenti dal dover sempre vedere liti in prima serata.