Gf Vip, Dana nuda nel letto di Daniele: è successo stanotte

Una notte decisamente accaldata quest'ultima nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la furiosa lite tra Dana Saber e Giaele De Donà, la modella di origini marocchine ha fatto la valigia e si è trasferita in piscina, dicendo di voler dormire lì pur di non stare vicino alla rivale. Un posto decisamente freddo per trascorrere la notte, così Daniele Dal Moro le ha proposto di dormire con lui.

Dana si è lasciata convincere facilmente e poco dopo i due erano nel letto insieme. I più maliziosi pensano che la Saber lo abbia fatto per far ingelosire Nicole Murgia - pazza di Daniele - con cui è perennemente in contrasto. Se questo è davvero il motivo, Dana ci ha poi messo il carico spogliandosi nel cuore della notte. Mentre tutti dormivano, infatti, la modella si è tolta il pezzo sopra del pigiama restando nuda, chiedendo dopo un po' a Daniele una maglia più comoda. Dal Moro lo ha raccontato appena sveglio, in cucina, a Wilma Goich, ridendo della situazione. Lo streap notturno, dunque, non ha sortito nessun effetto nel bell'imprenditore, che proprio in questi giorni ha confessato di pensare ancora alla sua ex fidanzata, Martina Nasoni, conosciuta nel 2019 al Grande Fratello. I due si fidanzarono una volta usciti dalla Casa di Cinecittà, ma la loro relazione non durò molto. Oggi sono amici e si sentono spesso, ma per Daniele forse è arrivato il momento di provare a riconquistarla.