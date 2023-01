"Donne valorizzate solo quando si accoppiano con qualche uomo", ex vippona contro autori del Gf Vip

Il Grande Fratello VIp? Un reality show chiacchieratissimo, ma soprattutto criticatissimo, fin dalla sua prima edizione da chi lo segue e da chi, pur non guardandolo in tv non riesce a essere immune dai suoi gossip ma, ancor di più, dalle sue polemiche. Un reality, quello che conduce Alfonso Signorini da quattro edizioni consecutive, che desta sempre più chiacchiericcio online e mai quanto l'edizione attuale che con il caso di bullismo nei confronti di Marco Bellavia e le accuse di violenza da parte di Antonella Fiordelisi sembra aver toccato proprio il fondo del trash ammissibile in tv. Ma non è finita qui, perché alle porte della sua trentesima puntata, lo show di Canale 5 si è portato a casa un'ulteriore accusa fatta da un'ex vippona che, dopo essere uscita dalla casa più spiata d'Italia, ha sputato un bel po' di veleno contro il Gf Vip e specialmente i suoi autori.

Di chi stiamo parlando? Di Dana Saber, la ventinovenne di origini marocchine tra le new entry più recenti di questa settima edizione dello show. Oggi, fuori dalla casa, Dana ha deciso di vuotare il sacco e dire la sua sull'esperienza appena vissuta in televisione. Con un post polemico su Instagram, Dana ha lasciato tutti a bocca aperta per alcune durissime accuse nei confronti degli autori del programma. Una tra le più gravi? Quella di "valorizzare le donne solo quando si accoppiano con qualche uomo". Ma entriamo più nel dettaglio.

"Il Grande Fratello mi ha più volte isolata e così negato la possibilità di poter dire la mia opinione liberamente - ha rivelato Dana - Sono stata bullizzata direttamente e psicologicamente da un gruppo di persone che avevano come fine vincere il programma, facendomi passare come una persona violenta. Questa esperienza mi ha creato uno stress che mi sono portata dietro anche fuori dalla casa per giorni - ha poi aggiunto la modella -. Non sono più riuscita a dormire a ritmi regolari".

E, infine, l'ex vippona, palesemente delusa dalla sua esperienza al Gf Vip e da come è stata trattata dagli stessi autori del reality che considera veri e propri manipolatori, ha concluso: "Non capisco come questo programma tenda solo a valorizzare una donna solo nel momento in cui cui si accoppia con qualche uomo e alla fine il programma gira sempre e solo attorno a questo, ho fatto delle scelte differenti da tutto ciò e forse per questo non sono piaciuta".