Gf Vip, la frase shock di Dana Saber: "Amo Putin, il mio uomo ideale". È bufera

Un'altra tempesta si abbatte sul Grande Fratello Vip. Dopo la bestemmia di Riccardo Fogli, che ha costretto la produzione a ricorrere al provvedimento disciplinare più estremo, adesso sui social si chiede a gran voce l'espulsione della new entry Dana Saber.

La modella ha fatto delle dichiarazioni su Vladimir Putin che oggi, davanti al dramma della guerra in Ucraina, appaiono a dir poco sconcertanti (oltre che irrispettose e di cattivo gusto). Parlando in giardino con Sarah Altobello e Attilio Romita - che raccontava dei suoi incontri con i grandi leader mondiali, tra cui l'ex presidente degli Stati Uniti George Bush - Dana si è esaltata parlando di Putin: "Il mio preferito. Lo amo - ha detto - Se mi chiedi chi è il mio uomo ideale ti dico lui".

Frasi shock che hanno fatto inviperire il popolo social, che ora pretende delle spiegazioni, ma soprattutto dei provvedimenti seri, da parte del Grande Fratello. "Sinceramente è una vergogna dire questo, con tutto ciò che ha fatto e sta facendo in terra ucraina. Meritevole di squalifica. GF quindi che facciamo? O squalifichiamo solo quando bisogna ripulirci l'immagine?" chiede un utente su Twitter. Un altro tuona: "Questo per me vale più di una bestemmia. Che schifo". Un'altra bella gatta da pelare per Signorini.