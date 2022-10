Daniele Dal Moro in lacrime al Gf Vip: "A 14 anni mi drogavo. Sono stato anoressico e bulimico"

Daniele Dal Moro ha rivelato di aver vissuto momenti molto difficili nella sua vita che l'hanno portato a essere, oggi, il ragazzo che è, spesso pensieroso e chiuso. Parlando del suo passato, Daniele, non è riuscito a trattenere le lacrime, raccontando tutta la verità sulla sua adolescenza tra droghe, alcol e problemi alimentari. “Sono passato da 40 kg a 102 kg” ha svelato, infatti, Dal Moro entrando anche nel dettaglio sulla sua dipendenza da droghe pesanti iniziata già da tenerissima età. A 14 anni, infatti, Daniele era già un tossicodipendente finendo più e più volte in ospedale e soffrendo tantissimo.

“Da piccolo ero poco consapevole di quello che mi succedeva anche se non ho mai avuto un’infanzia spensierata - racconta Daniele - I genitori erano sempre via per lavoro, papà era politico, ero sempre da solo e ho sempre fatto un po’ fatica. Durante il periodo della Medie iniziano i problemi veri, più passava l’età e più pensavo di essere grande e ho preso strade sbagliate. Ho avuto compagnie sbagliate, droga, alcol. Dai 14 anni ho iniziato a usare le droghe, poi a 22 anni sono iniziati gli attacchi di panico, di adrenalina e lì la mia vita si è fermata. Questo problema che ho la consapevolezza che colpisce tante persone, ti toglie la vita, non sei più neanche in grado di relazionarti con i tuoi genitori. Sono stato ricoverato 100 volte nei primi sei mesi. Non avevo controllo, pensavo tutte le volte di morire. Avevo paura di morire tutti i giorni per diversi anni. I miei genitori sanno tutti di me, loro mi conoscono come le loro tasche, io gli ho sempre detto la verità anche quando ho sbagliato”

La mamma di Daniele ha poi mandato una lettera al suo figlio dicendogli quanto sia orgogliosa di lui.

“Io mi fido di te - ha scritto la donna in una lettera a cuore aperto - mi dispiace vederti triste perché tu non sei quello lì e non sei depresso. Hai deciso di raccontare anche le tue esperienze più difficili che hai superato con forza di volontà, devi essere fiero. Noi siamo felici dell’uomo che sei diventato”.