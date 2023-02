Gf Vip, Daniele Dal Moro censurato: stava parlando di Uomini e Donne

La notte al Gf Vip spesso regala momenti che sono destinati a far discutere. Dopo la diretta di ieri sera Daniele Dal Moro è stato ripreso dalla produzione perché stava parlando di cose "vietate".

Dal Moro parlando con Antonella Fiordelisi ha scoperto che Martina Nasoni sarebbe delusa dai suoi comportamenti. Il vippone in preda alla collera si è lasciato sfuggire alcune dichiarazioni su Uomini e Donne e Temptation Island.

"Non ho mai rilasciato interviste o dichiarazioni su si lei. Martina può dirti tante cose - risponde Dal Moro a Fiordelisi, scrive Biccy -, ma lei veniva a farmi la posta quando io facevo Uomini e Donne. Si appostava proprio. Io poi non ho baciato nessuno e nemmeno ho scelto nel programma. Chiamavo subito la redazione appena vedevo che si appostava. Dicevo alla produzione 'che cosa devo fare con lei?'. Perché ho sempre portato rispetto al programma".

Poi ancora più incredulo commenta l'occasione persa, secondo lei, di Temptation Island: "Io le ho fatto saltare progetti quando uscivamo? Ma questa è una grossa bugia che ti ha detto. L’unica cosa saltata è Temptation Island. Perché loro ci hanno chiamato e io ho detto di no ‘guardate che Martina non è la mia ragazza, io non faccio ste cose qui in coppia'".

A questo punto è intervenuta la produzione che ha richiamato Dal Moro e lui prontamente si è giustificato: "Sì, lo so che non devo parlare di altri programmi, però Martina mi ha tirato in mezzo a queste cavolate con Antonella. Quindi cosa devo fare?!".

Questo episodio lo ha portato a ribadire che non vuole avere più alcun tipo di contatto con Martina: "Io con lei comunque ho chiuso, me l’ha combinata troppo grossa. E voglio chiarire che se ora mi sono avvicinato di più a Oriana non ha nulla a che vedere con Martina. Mi ha chiamato in sauna Martina e mi ha detto che io sto strumentalizzando! Io sono il più limpido e non strumentalizzo". "Anto se tu mi conoscessi fuori da qui mi diresti 'ma uno come te cosa viene a fare al Grande Fratello'. Se io sono venuto è davvero per farlo come esperienza - ha aggiunto Daniele -. Pensa che io sono venuto qui dentro quattro anni fa e il primo abbraccio da mio padre l’ho preso qui. Io la prima volta sono venuto gratis mica mi pagavano. Per me era un modo di venire fuori da brutte cose mie. Però non sono mai venuto per i social o strumentalizzare le situazioni".