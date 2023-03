"Qualcuno pagherà": Daniele Dal Moro torna sui social e pubblica un video sul "suo" GF Vip

Daniele Dal Moro continua a promettere colpi di scena dopo la squalifica che venerdì lo ha estromesso dal Grande Fratello Vip. "Dopo ve racconto due cosette… Grazie a tutti", aveva anticipato sui social non appena era entrato in possesso del suo account Instagram: "Ho tantissime cose da dirvi e da raccontarvi... Ma voglio trovare un tempo nostro per farlo". Era seguita poi una storia in cui attaccava direttamente il reality con il video che gli sarebbe costato la permanenza in Casa e, ancora, nella serata di ieri, un post che anticipa la sua assenza nella puntata in diretta di questa sera su Canale 5. "Dovevo essere in studio lunedì. Questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato trattato come un latitane e prelevato in settimana" ha scritto Dal Moro. Poi la promessa: "Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento purtroppo ho le mani legate per questioni contrattuali. Ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa".

Poco dopo è seguita un'altra storia Instagram con il messaggio decisamente severo "Qualcuno pagherà" e, nella notte, un altro video che ha raccontato il suo punto di vista sulla propria esperienza al Grande Fratello Vip, realizzato mediante un montaggio tra le scene del celebre film con Brad Pitt Fight Club e frammenti delle sue affermazioni nella casa. "Male non fare paura non avere", "Ho rispetto per tutti paura di nessuno", "Mi faccio i caz*i miei" sono solo alcune delle "regole" elencate dall'ex concorrente, furioso per un provvedimento che ha considerato molto ingiusto e di cui certamente questa sera Alfonso Signorini avrà modo di parlare a lungo.

Di seguito il video pubblicato da Daniele Dal Moro tra le storie Instagram