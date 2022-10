GF Vip, Daniele in lacrime: "Ho fatto uso di droghe"

Reduce dall'ultima pesante diretta del Grande Fratello Vip in cui Alfonso Signorini lo ha ripreso per la sua scarsa partecipazione, Daniele Dal Moro si è lasciato andare a una confidenza intima con Elenoire Ferruzzi.

L'ex tronista ha raccontato della sua infanzia complicata, di aver avuto problemi con la droga e di aver affrontato tutto da solo, superando faticosamente un periodo durato otto anni. "Non ho mai voluto pesare sugli altri. Ero disordinato, adesso sono ordinato, bevevo, ho smesso di bere. facevo uso di stupefacenti, ho smesso di fare uso di stupefacenti e anche di andare in discoteca. Ho fatto tutto quello che potevo per stare bene" ha raccontato. E ancora: "Otto anni sono tanti" ha aggiunto per motivare la sua chiusura verso gli altri, "queste cose mi hanno cambiato. Faccio fatica a ridere e scherzare con persone che non conosco. Perché sono diventato molto chiuso. Ma io prima non ero così". Poi il riferimento al programma dove i racconti personali sono materiale di discussione: "Quando mi dicono ‘avrai pure passato qualcosa di bello’, che ca**o gli dico? No! Che sembra che gli dico una cazzata. Se vogliono gli faccio un documentario sulla droga, quello glielo posso fare. Non sai quanti amici ho perso".

"Ho ricordi di me che ero un bambino buono", ha aggiunto in lacrime ancora ascoltato da Elenoire che lo ha abbracciato con affetto: "Ero solo, ho iniziato a frequentare giri... L'importante è non perdere mai la speranza, l'unica cosa che ti tiene attaccato alla vita".

(Di seguito il video di Daniele ed Elenoire)