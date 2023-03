Gf Vip, (anche) Daniele Dal Moro vicino alla squalifica. Cosa è successo

Non c'è pace in questo Grande Fratello Vip. Quella di quest'anno, infatti, è senza dubbio l'edizione più "sfortunata" e problematica di sempre dello show di Canale 5 o, forse, c'è qualcosa nel meccanismo di questo reality show che non funziona più. Mai come quest'anno il Gf Vip è stato caratterizzato da polemiche, scontri, relazioni tossiche, violenza, bullismo, comportamenti inammissibili, tutti elementi che hanno portato al numero di squalifiche più alto di tutte le edizioni dello show. E se solo giovedì scorso abbiamo detto addio a uno dei concorrenti più longevi del programma, Edoardo Donnamaria che, a pochissimo dalla finale, si è lasciato andare a degli atteggiamenti un po' troppo violenti per la tv, oggi c'è un altro protagonista del reality che potrebbe seguirlo a ruota. Stiamo parlando di Daniele Dal Moro, l'ennesimo concorrente che potrebbe essere costretto a lasciare per sempre la casa del Grande Fratello Vip perché non più idoneo, con i suoi comportamenti, alle nuove linee guida dello show dove bisogna seguire un certo rigore nel vestirsi, nel porsi e nelle parole usate.

Ma cosa è successo a Daniele per rischiare di essere buttato fuori dal Gf Vip? A parlarne è stato lui stesso, rivelando ai suoi compagni di avventura cosa gli stesse succedendo. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha raccontato a Oriana, sua ex fiamma, di aver avuto una conversazione con gli autori del reality i quali gli hanno fatto capire, senza mezzi termini, che se "sgarrerà" ancora sarà costretto a ritirarsi dal gioco.

“Oggi non è giornata, non sto bene, Mi sento male, te l’ho detto - sono le parole di Daniele -. Sto male e non sto qui a spiegarti cosa anche perché non devo farlo. Oriana se sto più male di così mi fanno lasciare il gioco!"

Poi Daniele ha specificato di non poter rivelare la vera natura del suo malessere ma una cosa è certa, stando a quanto detto, la sua uscita dal gioco, a pochi giorni dalla finalissima, è più che vicina.

“Non ti posso dire cosa ho, lo capisci? Se peggioro oggi mi hanno detto che mi faranno lasciare il gioco – ha aggiunto il veneto –. Fuori quello che succede è responsabilità solo mia, qui dentro la responsabilità ricade anche su altri. Quindi capisci perché mi hanno detto che se la situazione va avanti mi fanno lasciare il programma”.

Daniele Dal Moro, cosa lo metterebbe a rischio squalifica

Il suo malessere psicologico non è l'unico motivo che sta spingendo gli autori del Gf VIp alla squalifica di Dal Moro. Dopo il cambio di tono del programma, dove non sono più ammesse parolacce e maleducazione, Daniele è ricaduto in comportamenti piuttosto accesi e ai limiti dell'aggressivo e dopo la squalifica di Donnamaria che ha pagato caro proprio per lo stesso motivo, sembra proprio che anche Daniele sia destinato alla stessa sorte. L'imprenditore veneto, infatti, ha avuto uno sfogo piuttosto nervoso e contro le nuove regole del programma che ha subito cambiato inquadratura per mettere le pezze a uno show che, ormai, sembra fare acqua da tutte le parti. Sui social, però, in tanti hanno iniziato a protestare contro Dal Moro chiedendo lo stesso trattamento riservato a Donnamaria. Cosa accadrà lunedì? Staremo a vedere.