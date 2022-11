Gf Vip, Daniele Dal Moro in ospedale con l'ambulanza

Daniele Dal Moro dopo la puntata del Grande Fratello Vip ha litigato con Edoardo Donnamaria, tra i due le incomprensioni hanno portato ad un vero e proprio scontro nel quale Dal Moro ha recriminato al coinquilino di avergli voltato le spalle dopo che dal "giorno uno" sono amici. La lite è nata, in parte per colpa di Antonella Fiordelisi. E proprio quando i toni si sono fatti più accesi ecco che Dal Moro parla della sua condizione di salute: "Non posso agitarmi, ieri sera mi hanno ricoverato d'urgenza".

A far scoppiare la lite le parole che Dal Moro ha usato per Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti, il suo parlare della coppia ha mandato su tutte le furie Donnamaria che ha recriminato all'amico di non credere nel loro amore.

In merito al malore, molti spettatori hanno pensato che Dal Moro dovesse abbandonare la Casa perché il gieffino per alcune ore è scomparso dalla casa senza che nessuno spiegasse il motivo. Motivo, che proprio durante la discussione con Donnamaria è uscito fuori: "Ieri sera mi hanno ricoverato d'urgenza in ospedale, con l'ambulanza. Non dovrei incazzarmi, dovrei stare tranquillo".

Poco dopo Daniele stava raccontando quanto gli era successo a Micol Incorvaia, ma la regia ha prontamente staccato l'audio appena il concorrente stava entrando nei particolari: "A me stanotte mi hanno ricoverato con i lampeggianti...". Per alcuni utenti di Twitter si sarebbe trattato di un attacco di panico.