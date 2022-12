Daniele Dal Moro, furia contro Patrizia. Alberto: "Vergognoso, potrebbe essere tua madre"

(Nel video in alto, la lite tra Daniele Del Moro, Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis)

Daniele Dal Moro protagonista di alcuni scontri nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la diretta andata in onda nella serata di ieri, il bel veneto ha dato sfogo ad alcune perplessità che nutre nei confronti di due compagne di viaggio, in particolare Patrizia Rossetti e Oriana Marzoli.

Ad accendere Daniele sono state in particolare alcune cattiverie pronunciate dalla Rossetti e dalla Goich nei confronti della coinquilina Micol Incorvaia, con cui lui ha molto legato. Ne è nata una discussione tra i due che ben presto è degenerata, tanto che i gieffini si sono trovati faccia a faccia a gridarsi di tutto. Moro, infatti, si è detto pentito di aver trascorso del tempo con Patrizia, poiché ha capito che avrebbe un atteggiamneto falso.

Gli animi si sono scaldati. "Ora parlo sopra come fai tu, con te le conversazioni sono solo con chi si parla sopra! Oooh!", ha urlato ad un certo punto Daniele a centimetri dal viso della Rossetti. Una scena che ha indignato Alberto De Pisis: "Quello che hai fatto è vergognoso, chiedile scusa! - ha redarguito il veneto - Hai urlato a una signora di 60 anni in faccia! Potrebbe essere tua mamma! Questo è un atteggiamento orrendo! Tu non le parli in faccia a una signora così, lei è una signora. Questa è proprio una cosa che mi infastidisce. Ti giuro mi è venuta la tachicardia, è proprio un atteggiamento che odio!". Ma Dal Moro non si fa certo spaventare: "Sei un grande pagliaccio - è sbottato contro Alberto - Dovresti solo stare zitto tu! Questo è un atteggiamento televisivo, lo pensano tutti qua dentro. Sei falso e ipocrita, la persona più falsa che c’è qua dentro".

Nelle stesse ore, l'insofferenza di Daniele ha investito anche Oriana, che è stata immediatamente frenata mentre tentava di rucicure con lui. "Non fare l'amichina", l'ha fermata Daniele. "Ti già detto che con me tu il rapporto l'hai chiuso definitivamente. Non so più in che lingua dirtelo, io a te non ti saluto più. Vuoi che te lo ripeta di nuovo? Sei la più falsa di tutti e lo sa tutta Italia. Non servo io per dirlo. Due giorni con Antonino ha fatto una valle di lacrime ed era innamorata del suo ex fino al giorno prima. Ho già detto quello che penso di te in confessionale. Io con te non ci parlo, ma se tu mi parli ti dico tutto quello che penso".