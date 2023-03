Gf Vip, Daniele Dal Moro rompe il silenzio sulla squalifica: "Chiedete a Oriana"

Dopo Edoardo Donnamaria anche Daniele Dal Moro è stato squalificato: due provvedimenti molto duri in circa due settimane. Alfonso Signorini aveva avvertito i suoi vipponi che in questi ultimi giorni sarebbe stata applicata una linea più ferrea e così le immagini in cui Daniele stava, come spiega lui, "scherzando" con Oriana Marzoli hanno portato alla sua eliminazione.

Il comunicato del Gf Vip spiegava che a causa dei numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, nella notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento. Senza neanche aspettare la puntata di lunedì 20 marzo è stato fatto uscire dal confessionale e i suoi coinquilini non l'hanno più visto.

Qualche ora dopo Dal Moro su Instagram ha prima condiviso un post e poi delle storie in cui ha detto la sua in merito a quanto successo. "Dopo ve racconto due cosette… Grazie a tutti", aveva anticipato e così ha fatto davvero.

"Ho tantissime cose da dirvi e da raccontarvi... Ma voglio trovare un tempo nostro per farlo! Grazie davvero a tutte le persone che in questi mesi hanno speso anche solo un minuto per me che sono solo un ragazzo come tanti. Ve ne sarò sempre riconoscente - ha scritto Dal Moro -. Voi come quattro anni fa siete il mio grande fratello che niente e nessuno potrà mai togliermi. Vi ringrazio con tutto il cuore perché il vostro affetto vale molto di più di qualsiasi finale".

"La prima regola dei regolamenti - spiega l'ex vippone con una vena di rabbia - dovrebbe essere che il regolamento va rispettato. E la seconda che le regole sono uguali per tutti. Ma questa è un altra storia che vi racconterò prossimamente".

Poche ore dopo ecco la storia su Instagram: "Se non posso nemmeno più giocare con la ragazza con cui convivo, piango, sorrido e litigo da cinque mesi allora non chiamatelo reality. Andate a chiederlo ad Oriana se le stavo facendo male!". Queste parole seguono la pubblicazione del video del momento incriminato in cui si vedono i due parlano di trucco per coprire le occhiaie.