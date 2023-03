Daniele Dal Moro è stato squalificato dal "Grande Fratello Vip"

Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento. A comunicarlo è Mediaset attraverso un comunicato stampa inviato nel pomeriggio.

Goccia che ha fatto traboccare il vaso, il trattamento riservato nelle scorse ore alla coinquilina Oriana Marzoli, con cui viveva da tempo un rapporto altalenante: in uno dei filmati che circola in rete, il concorrente afferra la modella per il collo. Non basta che le intenzioni siano scherzose. "Così non mi piace, Daniele. Mi hai fatto male", gli dice la ragazza, fino a dimenarsi e a chiedergli di togliersi, fino a divincolarsi. Una scena che non è piaciuta ai piani alti di Mediaset, dal momento che già nelle settimane scorse l'ad Piersilvio Berlusconi si è scagliato contro l'eccessiva volgarità presente nel reality show condotto da Signorini.

Madonna mia speriamo che non squalifichino il Veneto per sta cosa ??? #oriele #gfvip pic.twitter.com/NIUJSvLdQx — _DEMENTORES?? (@loscolapasta) March 17, 2023

Chi è Daniele Dal Moro

Nato a Verona nel 1990, Daniele è un imprenditore e lavora nell’azienda di pubblicità e marketing di famiglia. Daniele ha un ottimo rapporto con i genitori, la madre è un’imprenditrice e il padre un esponente politico del PD. Molto determinato ed esuberante, si definisce sensibile e un po’ egocentrico. È nato artisticamente al Grande Fratello Vip, quando ha partecipato per la prima volta nel 2020, poi una breve partecipazione come tronista a Uomini e Donne, infine il bis nel reality show di Canale 5, che però si è concluso oggi. E non nel migliore dei modi.