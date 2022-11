Gf Vip, Daniele Dal Moro dà il due di picche a Wilma Goich: le parole nella notte

Un'amicizia speciale. Così Daniele Dal Moro ha definito il rapporto con Wilma Goich nato nella Casa del Grande Fratello Vip, mentre la 77enne ha detto apertamente di esserne innamorata. La differenza d'età non spaventa la cantante, ma neanche lui, che durante la diretta di ieri sera (qui il riassunto della puntata) ha ribadito di voler continuare a frequentarla dopo la fine del reality.

Nella notte, però, il 32enne frena sulla loro relazione - per molti ambigua - e parlando con Micol Incorvaia ammette di vederla solo come un'amica, niente di più: "Sono molto legato a lei. Non credo si stia illudendo. Pensi che non lo sappia che con me non potrebbe avere nulla di più di un'amicizia? Spero che lei lo sappia e lo sa. Non è una sprovveduta. Perché tra noi potrebbe esserci solo questo". Intanto però Wilma continua a fare scenate di gelosia, soprattutto nei confronti di Micol. "Magari pensa che io possa allontanarmi" spiega Daniele, andando più a fondo: "Quando siamo insieme parliamo di tutto, ma non del Gf Vip. Io so di cose sue privatissime, che non sa nessuno, e lo stesso lei di me. Fuori il rapporto per me continuerà, però per me è un'amica".

Daniele è sicuro di questo, ma anche del fatto che il rapporto tra loro cambierà una volta fuori dalla Casa: "Io devo pensare al mio lavoro, alla mia famiglia, non è che posso sentirla tutti i giorni. Ho la mia vita. Io sto molto sulle mie". L'altra certezza, però, è che non vuole perderla: "Lei non è la prima che passa. Fuori avremo una bella amicizia". Parole che non sono ancora arrivate, però, alla diretta interessata (con gli occhi a cuoricino).