Daniele Del Moro racconta il suo passato travagliato

Daniele Del Moro nella Casa del Gf Vip ha rivelato il suo lato più intimo. L’imprenditore si è aperto raccontando il suo passato travagliato, tra dipendenze, attacchi di panico e depressione. In questo periodo difficile il veneto ha potuto contare sull’appoggio della sorella minore, Michela. E’ proprio lei ad essere entrata nel Loft di Cinecittà per fare la prima sorpresa al ragazzo.

La sorpresa per Daniele

“Le donne sono sempre state al centro della tua vita”, esordisce Alfonso Signorini, che mostra al ragazzo una foto che lo ritrae insieme a sua sorella. Daniele alla vista dello scatto non riesce a trattenere le lacrime e racconta lo splendido rapporto che è riuscito a costruire con Michela. La ragazza gli è stata accanto nei momenti più bui, supportandolo sempre.“Nei momenti brutti mia sorella c’è sempre stata. Entrambi sappiamo quello che siamo l’uno per l’altra”, racconta il vip.

Anche Michela rivolge parole piene di affetto e gratitudine al fratello.“Sono fiera del percorso che hai fatto” esordisce la ragazza, invitando il fratello a non perdere di vista i suoi obiettivi e a mostrarsi sempre per ciò che è realmente. “Stai tirando fuori la vera persona che sei”. Michela e la famiglia di Del Moro si dicono soddisfatti del percorso dell’imprenditore. Nel corso dell’incontro non poteva di certo mancare una battuta sul rapporto speciale tra Daniele e Wilma Goich. Signorini incalza la ragazza, che tuttavia non si sbiancia. “Se lui è contento, sono contenta anche io”