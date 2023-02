"Qua le persone sincere muoiono": Daniele urla contro gli autori e minaccia di abbandonare il GF Vip (video)

Un durissimo sfogo contro gli autori del Grande Fratello Vip ha animato la notte della casa del reality. Protagonista è stato Daniele Dal Moro, furioso dopo la puntata che lo ha visto confrontarsi duramente con Martina Nasoni e anche con Oriana Marzoli: il concorrente ha minacciato di voler abbandonare il reality, urlando nel confessionale contro gli autori del programma. Su Twitter è stato diffuso il video in cui si sentono le urla di Daniele mentre all'esterno della porta Oriana Marzoli ascoltava lo sfogo: "Non lascio che vada via, ovviamente", il commento della spagnola che al ragazzo si è particolarmente legata.

Lo sfogo di Daniele nel confessionale

"Devo vedere le persone che dicono che parlo male, che li tratto a pesci in faccia, ma va**anc*lo" sono le parole di Daniele evidentemente furioso: "Che facessero la tv con qualcun altro, sto qua per fare un percorso e speravo fosse decente. Visto che fino ad ora sono arrivato, me ne vado via che sto bene non che sto male, dopo in ambulanza me ne vado io, non voi. Qua le persone sincere e pulite muoiono e basta, sono tutti qui a vendere l'anima. Di quelli come me non frega un ca**o a nessuno".

Daniele dal Moro ha minacciato di voler abbandonare la casa: "Se esci domani, ti dico, non mi interessi più" lo ha ammonito Oriana una volta incontrato dopo lo sfogo: "Se esco ti mando un messaggio... Sei pesante" le ha detto lui tentando di abbracciarla.

Lui incazzato nero che si sfoga in confessionale e lei che sente tutto ? #oriele pic.twitter.com/uHZNiyVkiX — sisonokevin ? (@_soleilandia_) February 14, 2023

Daniele ha detto che vuole abbandonare.



Oriana: “Io non lo faccio andare, ovviamente” ?‍?



Lei ci tiene veramente a lui ?#oriele pic.twitter.com/2N2liEoUOv — sisonokevin ? (@_soleilandia_) February 14, 2023