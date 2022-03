Gf Vip: Davide Silvestri piange per la sorpresa dei genitori, separati da anni

(Nel video in altro, l'incontro di Davide Silvestri con i genitori)

Una finale del Grande Fratello Vip all'insegna della commozione per Davide Silvestri. Nel corso dell'ultima puntata, l'attore ha ricevuto la visita della mamma Pina. "Ti sei comportato egregiamente, sei l'onore della nostra famiglia", ha detto la donna al concorrente. "Tutti ti amano e ti adorano, sarai il nostro vincitore. Ti ho seguito tutti i giorni. Ti conosco meglio di prima adesso, spero che tu riprenda il tuo lavoro, la tua passione e i tuoi sogni, perché te lo meriti", ha aggiunto in merito alla carriera artistica del figlio, 40 anni.

Per un periodo i due non hanno avuto rapporto: la mamma e il padre di Davide sono infatti separati, "ma non abbiamo mai smesso di volerci bene", ha sottolineato lei. Lei che, con sé, ha portato un'altra sorpresa: ovvero il papà. Lacrime per Davide, che non trattiene la commozione di fronte alla riconciliazione dei genitori.

"Io non ho mai abbracciato i miei genitori", ha aggiunto il finalista, radioso nel vedere i suoi di nuovo vicini. "Fallo finché ci sono, goditelo", lo ha incalzato Signorini. E l'ospitata si è conclusa con un abbraccio.