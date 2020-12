GF Vip, Malgioglio scopre Adua e Dayane in intimità (Video)

Baci, balli bollenti, carezze sotto le coperte: l’amicizia tra Dayane Mello e Adua Del Vesco continua ad essere registrata dalle telecamere del GF Vip e confermata dai gesti affettuosi che le due concorrenti continuano a scambiarsi anche nei luoghi della Casa che pensano sia meno esposti all’occhio del Grande Fratello… Peccato però che nelle ultime ore ci ha pensato Cristiano Malgioglio a sorprenderle in un momento di intimità che le due si erano ritagliate nella lavanderia del loft di Cinecittà.

“Amore, ma non potevate flirtare dentro quella lavatrice….” ha commentato Malgi aprendo la porta della stanza in cui si erano chiuse Dayane e Adua. Sui volti e nei gesti delle due è stato evidente un certo imbarazzo, accolto dall’abbraccio che Stefania Orlando ha riservato ad Adua avvolta da un accappatoio. Una complicità che si mostra sempre più forte quella tra le due concorrenti, già protagoniste di episodi che hanno messo in evidenza la forte attrazione reciproca.

(Di seguito il video di Dayane e Adua)

L’intimità Dayane Mello e Adua Del Vesco

A giudicare dai baci e dalle tenerezze, dunque, tra Dayane Mello e Adua Del Vesco c'è senza dubbio un legame che va oltre la semplice amicizia. Dopo i primi baci, entrambe tra il serio e faceto hanno ammesso un certo feeling: "Tanto abbiamo dormito insieme, non sapete quello che è successo. Mi hanno detto che quello che si fa sotto le coperte non lo possono mandare in onda", ha dichiarato la modella ai compagni spettatori dei loro gesti a favore di obiettivo. Gesti che, a quanto pare, continuano anche lontani da sguardi indiscreti….