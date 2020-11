Gf Vip, Dayane chiarisce la relazione con Bettarini: "Una notte di sesso e basta"

Dayane Mello subito dopo l'ingresso di Stefano Bettarini nella casa del Gf Vip ha voluto fare chiarezza sulla sua presunta relazione con l'ex calciatore dopo la loro partecipazione all'Isola dei Famosi (Bettarini era l'inviato). Dayane ha confessato "è stata solo una s**pata finita male".

Per la modella lo scatto rubato e finito sulla copertina di Chi sarebbe stato architettato da Bettarini. Dayane all'interno della casa ha definito Stefano un "co**ione" aggiungendo che sarebbe stato prorpio lui a chiamare un paparazzo per farsi scattare delle foto con lei per guadagnare "una copertina". Bettarini si difende "io non conoscevo la signorina Mello prima di lavorare nel programma". "Un autore dell'Isola mi ha detto che la Mello era interessata a me, che mi voleva fare la festa. Io ho pensato che fosse una bella donna. Dayane è stata la prima a uscire. E' stata nel villaggio dove stavo io una settimana e così abbiamo avuto modo di conoscerci". E Bettarini conclude "Gli autori hanno tutte le chat e le foto che mi mandavi, usciranno tutte fuori".

Signorni è stato costretto a intervenire per il linguaggio usato da entrambi chiedendo di moderare i toni e le parole, infine il padrone di casa è riuscito anche a placare gli animi e portare la pace. Quanto durerà?