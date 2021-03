Gf Vip: Dayane eliminata inaspettatamente, ma prima l'incontro commovente con la figlia

Dayane Mello è stata la seconda finalista ad essere eliminata durante l'ultima puntata del reality. Un susseguirsi di emozioni che hanno lasciato anche il pubblico a casa abbastanza sconvolto. Tra i momenti shock anche il risultato del televoto tra Dayane e Pretelli che ha visto vincere l'ex velino. Dayane ha quindi dovuto abbandonare la Casa, ma prima per lei un momento di grande emozioni: l'incontro con la figlia.

Dayane incontra la figlia

La piccola Sofia è stata accompagnata dai nonni paterni, Simona e Attilio Sala, al di fuori della casa del Gf Vip per questa sorpresona. "Per venire da te ho fatto anche il tampone" ha detto la piccola alla mamma, "eh da un po' fastidio, vero?" le chiede Dayane, "Sì però lo vedi, cosa non faccio per te?". Momenti di tenerezza e amore espressi dalle parole dolcissime "Non ci lasciamo mai più vero mamma? Ora andiamo in hotel e dormiamo tutta la notte insieme".

In video collegamento, si sono poi aggiunti anche il padre e il fratello Giuliano con indosso una maglietta per ricordare Lucas.

Il risultato del televoto

Il risultato del televoto ha schoccato molti, anche lo stesso Pretelli che mai si sarebbe aspettato una vittoria. Dallo studio si sono levati molti commenti uno in particolare non è passato inosservato, quello di Antonella Elia: "No ma è fantastico".