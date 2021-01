Gf Vip, baci nel letto tra Giulia e Dayane: "La coppia lesbo inaspettata" (e Rosalinda è gelosa)

(Nel video Giulia e Dayane si coccolano prima di andare a dormire)

Tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò è tornato il sereno dopo le tensioni degli ultimi giorni, ma le effusioni a cui avevano abituato il pubblico del Grande Fratello Vip sono un ricordo. Adesso è Giulia Salemi ad essere sempre più vicina alla modella brasiliana, provocando la gelosia dell'amica.

L'influencer si infila nel letto delle Rosmello e Dayane ha occhi solo per lei. L'una nelle braccia dell'altra, si sussurrano frasi e si scambiano dolci baci sulle labbra, mentre Rosalinda le guarda spiazzata. "Lo sguardo di Giulia mi mette soggezione" ammette la modella e Giulia replica: "A me il tuo. Adoro. Colpo di scena finale. Si pensava alle Rosmello, poi i Prelemi, alla fine diventa Dayane e Giulia, la coppia lesbo inaspettata del Gf". Rosalinda si gira dall'altra parte infastidita, per poi tornare ad abbracciare l'amica (che continua a guardare la Salemi, mentre le accarezza i capelli). "Ci stiamo innamorando" incalza scherzosamente Giulia, poi le stampa l'ultimo bacio sulle labbra prima di darle la buonanotte e tornare nel suo letto. Dayane e Rosalinda restano sole, ma a parte un fugace bacio più niente. Il rapporto tra le due si è decisamente raffreddato.