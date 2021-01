Gf Vip, Dayane Mello: "Sono amica di tutti i gay di Milano" (e si offende perché Zorzi si è allontanato)

(Nel video Dayane parla di Tommaso)

L'idillio tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi - che tanto aveva fatto ingelosire Stefania Orlando - sembra essere già finito. La modella ha notato un allontanamento del compagno di avventura, che adesso invece fa la corte a Rosalinda. "Non mi guarda, fa finta che non ci sono, non mi considera. Io non ci sto più".

Dayane è delusa dal comportamento dell'influencer, su cui si è fatta un'idea precisa, e ne parla con Samantha e Carlotta: "Non è una persona stabile. Le carte sono troppo cambiate, si è avvicinato tanto a Rosalinda che è mia amica e che lui ha sempre trattata un po' così. Non è una persona che lo attrae. Io sono amica di tutti i gay a Milano, perché non vuoi essere mio amico".

Zorzi vicino a Rosalinda, Dayane: "Mi puzzano queste cose"

L'improvviso avvicinamento con Rosalinda non la convince: "Non so se è una strategia. Queste cose mi puzzano. Perché solo tre settimane prima di finire il programma? Si incupisce con me, come se gli dessi fastidio e questa sensazione non mi piace sentirla. Siamo nello stesso percorso ma non nella stessa lunghezza d'onda". Infine la stoccata: "Lui non si apre con le persone, se ne frega della vita degli altri. Gli importa solo di se stesso. Questa è l'impressione che ho. Valorizza quello che ha e che vuole raggiungere, non capisce il dolore degli altri, non capisce come ti senti, nel tuo profondo".