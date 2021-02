Gf Vip, Dayane si dichiara a Rosalinda: "Io sono innamorata". Signorini propone una cosa a tre con Zenga

"Scusa se non me ne sono accorta, ci siamo sempre dette che siamo amiche" così Rosalinda ha risposto a Dayane dopo aver scoperto i veri sentimenti della modella, "Non devi scusarti sono cose che accadono, ma se non accadono è normale" ha risposto Dayane all'amica. E così a una settimana alla fine di questa edizione da record del Gf Vip Mello è finalmente riuscita a esternare i suoi reali sentimenti per la compagna di viaggio, che spiegherebbero anche la rabbia provata per la relazione appena nata con Zenga.

Dayane, Rosalinda e Andrea

Prima del video della dichiarazione, Signorini ha mostrato un riassunto delle ultime liti. Non sono mancati i commenti in studio tra cui quello di Pupo che ha definito Rosalinda "una grande attrice" ma secondo lui con Andrea "non sta fingendo". Massimiliano Morra ha un'opinione diversa, per lui è tutta una strategia: "Così come accadde con me cinque mesi fa quando io mi avvicinai a Guenda". A loro due si è aggiunto anche Signorini che l'ha definita "un'esperta" di strategia comunicativa fin dai tempi di Garko. Cannavò è rimasta molto offesa: "Quello era il passato. Io ad oggi sono una persona diversa. Mi sento bersagliata da tutti".

La dichiarazione di Dayane Mello

Signorini aveva preparato il pubblico ad una rivelazione importante, ma nessuno si aspettava una dichiarazione d'amore. La regia ha mandato in onda un confessionale di Dayane dove ha spiegato di essersi davvero innamorata dell'amica: "Vorrei esprimere i miei pensieri come vorrei: è nato un amore da parte mia e secondo me anche da parte di Rosalinda. Io sono già stata innamorata di una donna, sono andata a letto con uomini e donne. Forse ho anche un senso di protezione per lei. E' una cosa bella, però non me la sento".

A queste parole Mello ha aggiunto un commento in diretta: "Penso che per un momento ho provato davvero un amore per lei. Forse l'ho provato solo una volta per un'altra donna. Non è sbocciato perché io non mi sono buttata e nemmeno lei. Non ho valutato di vivere una storia d'amore, semplicemente ho dato tutto il mio affetto. Le cose devono nascere da sole. Io non ho forzato e non è nato nulla. Non credo che potrà nascere qualcosa tra di noi fuori da qui. Lei è innamorata di Zenga. Io ho una figlia, una vita e voglio crearmi una famiglia".

La reazione di Rosalinda

Ad attendere Dayane nel salotto della Casa, che era stata chiamata in un'altra stanza da Signorini, c'era Rosalinda a braccia aperte. Si sono guardate negli occhi e l'attrice ha risposto con il sorriso: "Non finisci di stupirmi. Non mi aspettavo quelle parole. Mi spiace se non sono riuscita a capire, a corrispondere, quello che volevi farmi capire. Mi hai però fatto capire una cosa di me: io amo più la testa di una persona che il sesso. E in qualche modo ti ho amato e ti amo", "Lo so" ha risposto Dayane.

Gli altri coinquilini le hanno poi raggiunte, tutti con un'espressione di sorpresa sul volto, in particolar modo Zenga che è rimasto molto stupito dalle parole di Dayane.

Signorini non poteva non cogliere l'occasione di stuzzicarlo e così ha proposto: "Zenga potresti aggiungerti, no?". Rosalinda e Zenga sono rimasti spiazzati.

Dayane alla fine ha chiesto a tutti di non parlare più della questione.