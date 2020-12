GF Vip, Dayane Mello ha bestemmiato? Ecco il video che chiarisce il dubbio

Dayane Mello ha bestemmiato? Un audio poco chiaro registrato in un video e circolato sui social in queste ore ha indotto qualche utente a credere che la concorrente del GF Vip si sia lasciata sfuggire una grave esclamazione, dettaglio che ha gettato ancora una volta l’ombra della squalifica sulla Casa del reality di Canale 5.

La presunta imprecazione sarebbe avvenuta durante una conversazione tra Dayane Mello, Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta, quando, secondo alcuni, la modella si sarebbe lasciata andare alla gravissima esclamazione “po..a mad…a”. Tuttavia, ad un ascolto più attento dell’audio registrato in video più chiari, si sente che modella brasiliana ha affermato “che foto madonna”, espressione che, non a caso, è poi diventata trend topic su Twitter come prova sostenuta dai tanti fan della concorrente decisamente ‘scagionata’ dalle accuse a lei rivolte dopo un primo ascolto.

Da questo video (registrato dall’app) si sente meglio rispetto a quello registrato dalla tv e mi sembra che dica

“CHE FOTO MADONNA”#gfvip il caso è chiuso pic.twitter.com/JfBDSezaEK — ilMenestrelloh (@ilMenestrelloh) December 8, 2020

GF Vip, i casi di bestemmie (vere e presunte)

Dayane Mello, dunque, non sembra rientrare affatto nei casi di bestemmie già registrati e archiviati come tale in questa edizione del GF Vip. L’ultimo ad essere punito per la sua esclamazione è stato Stefano Bettarini, cacciato dal reality dopo appena tre giorni dal suo ingresso, e ancora, prima di lui Denis Dosio. Diverso, invece, il caso di Paolo Brosio, la cui esclamazione non è stata considerata causa dell’espulsione del giornalista che ha potuto continuare a restare in gioco. Quanto a Fausto Leali, invece, la squalifica è stata decisa per aver pronunciato una frase su Benito Mussolini e il termine “ne*ro” durante una conversazione con Enock Barwuah.