Gf Vip, il retroscena bomba di Dayane Mello su Bettarini: "All'Isola venne nella mia camera da letto, poi le mie foto personali ai giornali"

Stefano Bettarini non smette di far parlare. Dopo la squalifica per bestemmia arrivata ieri sera, oggi l'ex calciatore è di nuovo al centro dei pettegolezzi al Grande Fratello Vip. A tirarlo in ballo è ancora una volta Dayane Mello, la concorrente brasiliana con cui ha avuto una liaison all'Isola di Famosi quattro anni fa. Da subito, infatti, sin dall'ingresso di Stefano nella Casa, Dayane si è mostrata molto risentita con lui. E stanotte ha svelato la ragione di tanta rabbia.

Dayane Mello: "Bettarini in camera mia, poi quelle foto sui giornali"

Mello riporta un retroscena che sarebbe avvenuto in Hoduras subito dopo la sua eliminazione del reality: l'accusa è che Bettarini, all'epoca inviato della trasmissione, si sarebbe finto interessato per poi 'vendere' lo scoop della relazione con Dayane, allora concorrente, ai giornali. “Sapete perché sono inca**ate con quello? Io ero a L’Isola dei Famosi e lui fin da subito mi è piaciuto. Dopo che sono stata eliminata abbiamo passato del tempo in piscina insieme. Vedo dei movimenti strani col telefono. Poi mi ha portata a passeggiare al mare. Aveva tutto pianificato con i paparazzi. Aveva studiato tutto".

Dayane ricorda ogni dettaglio di quella fatidica notte. "Su quel giornale c’erano foto personali che lui aveva sul telefono. Io non sono nata ieri e vedo bene cosa accade. Però lascio perdere anche se mi puzzava. Quella notte lui è venuto nella mia camera di nascosto, non poteva entrare nessuno. In quella notte l’abbiamo fatto, poi avevo l’aereo il giorno dopo. Arrivo in Italia vedo un’edicola con io sulla copertina di Chi. Apro e vedo le foto dei paparazzi e quelle personali che ci eravamo fatte in piscina. Mi sono sentita presa in giro".

Stefano Sala: “Con Dayane Mello non fu amore. Rimase incinta due settimane dopo il primo incontro”

"Io avevo uno scop****mico, ma Bettarini fece scenata di gelosia"

Il flirt tra i due sarebbe andato avanti qualche mese, ma la modella brasiliana ci tiene a sottolinare che fu solo "una cosa di letto". E che, proprio per questo motivo, mai si sarebbe aspettata una scenata di gelosia da Stefano, che invece arrivò. "Prima di partire per l’Isola dei Famosi avevo uno sco**mico, un giocatore di Basket. Era un amico con cui andavo anche a letto, ma non sempre. Era un giocatore americano, stava firmando con una squadra importante. Il giorno del mio compleanno prende il tavolo in una discoteca, ci siamo baciati e tutto. Una ragazza fa un video, una storia e lo manda a Bettarini. Lui era nero, incavolatissimo mi diceva ‘perché tu, perché questo, quest’altro come ti permetti’. Io ho cercato di calmarlo tutta carina ‘dai su, ci sta, ok così…..’".