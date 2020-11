Gf Vip, Dayane Mello contro Elisabetta Gregoraci: "Non c'è niente in lei, è qui perché ha sposato un miliardario"

Dayane Mello e Elisabetta Gregoraci sono sempre di più ai ferri corti. Ieri c'è stata un’ennesima lite nella Casa del Gf Vip, protagonisti proprio Dayane Mello e Tommaso Zorzi, dopo la richiesta di quest’ultimo in confessionale con Francesco Oppini di poter avere più vino. Un commento a parte della modella, sul fatto che alcuni concorrenti non fossero in grado di bere responsabilmente, è stato ascoltato da Zorzi, che gliene ha chiesto ragione.

Adua Del Vesco è intervenuta per placare gli animi, ma è stata redarguita da Elisabetta Gregoraci che le ha intimato di non mettersi in mezzo e farsi gli affari propri. Più tardi, in camera con l'amica Adua Del Vesco, Dayane Mello si è sfogata contro Elisabetta Gregoraci.

Dayane Mello spara a zero su Elisabetta Gregoraci: "Non c'è niente in questa donna"

“Non c’è niente in questa donna. C’è la sua storia, suo figlio, la sua carriera che non so che ca**o ha fatto nella sua vita. Ha fatto tanto? Perché ha sposato un miliardario. Diciamo le cose come stanno. Cosa ha fatto? È facile fare un percorso così”, ha accusato Dayane Mello, mentre Del Vesco cercava di convincerla a non parlare male delle persone, a “non restituire la stessa moneta”.

“Adesso vuole il percorso più facile per arrivare in finale. Lei mi ha dimostrato di essere diversa? Se mi avesse dimostrato di essere diversa, di prendere una posizione, però non mi ha dimostrato niente”, ha continuato Mello.

“Io sono fatta così, mi piace essere vera nel bene e nel male. Potete odiarmi tutti, non me ne frega niente. Perché la mia vita vale tanto. Mi sono fatta un cu*o così stirando, lavorando, viaggiando, da sola, morendo di fame per venire qua e sentire una che è servita e riverita e non sa fare un ca**o nella vita?", ha aggiunto, dopo le deboli proteste di Adua Del Vesco.