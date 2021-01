Gf Vip, Dayane: "Vado sempre in chiesa con mia figlia" (e svela la preghiera della bambina)

(Nel vide Dayane Mello parla con Carlotta di sua figlia)

È sempre più forte la mancanza che Dayane Mello sente di sua figlia Sofia. Negli ultimi giorni la modella brasiliana ne ha parlato spesso in Casa e questa mattina si è aperta con Carlotta Dell'Isola, curiosa e affascinata dai suoi racconti da mamma.

"Non mi ricordo nemmeno che vita facevo senza di lei - ha detto - Come se qualcosa fosse stato cancellato dalla mia mente. Non mi ricordo più la sensazione di essere da sola, di non averla. Sì, era bella quella vita lì da sola, ma è più bella adesso". Carlotta la ascolta quasi commossa: "Un figlio ti completa. E poi è tuo, ti cresce dentro. Che privilegio che hanno le donne". Dayane continua: "L'amore poi è reciproco. Io non sono perfetta, però ai suoi occhi sì. Mia figlia mi dice 'sei la mamma migliore al mondo'. Tanta roba eh. A volte mi dice delle frasi che le vengono proprio dal cuore, d'amore, io resto così. Mi fa sciogliere in ogni momento".

Dayane Mello sulla figlia: "Mi ha raccontato una sua preghiera e ho pianto"

Dayane Mello si commuove pensando a un episodio in particolare: "Io vado sempre in chiesa con lei. Crede in Dio e sa tutte le preghiere - racconta - Una volta eravamo in chiesa, io ho fatto la mia preghiera e le ho detto di fare la sua. Dopo ho chiesto se me la raccontava e mi ha fatto piangere. Mi ha detto 'mamma, vorrei che prima che morissi Dio venisse al mondo e salvasse le persone che non possono camminare e quelle che stanno male'. Ti rendi conto?".

Dayane Mello è diventata mamma di Sofia 6 anni fa. La bambina è nata dalla relazione della modella con Stefano Sala, con cui è rimasta in ottimi rapporti. La figlia vive con il papà.