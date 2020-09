Gf Vip, tutti contro Franceska Pepe: Dayane Mello alza le mani

(Nel video la lite tra Franceska, Adua e Dayane)

La situazione nella Casa del Grande Fratello Vip è ormai fuori controllo. Nessuno sopporta più Franceska Pepe e le sue continue provocazioni. Dopo la furibonda lite con Stefania Orlando, stavolta - a poche ore di distanza - è Adua Del Vesco il bersaglio della modella.

"Non devi toccare le mie cose" le intima l'ex fidanzata di Sgarbi, accusandola di aver messo le mani nel suo beauty case. "Non inventarti le cose per renderti protagonista, non ho toccato niente. Ma che problemi hai?" risponde su di giri Adua, mentre Dayane Mello assiste alla scena. Tra le due il battibecco si fa infuocato, finché non interviene Francesco Oppini e l'attrice se ne va. A quel punto è Dayane a perdere la pazienza con la Pepe e con un gesto di stizza le svuota il beauty case a terra: "Te le rovino io le tue cose". E se ne va.

"Ma curati" insiste Franceska, ormai rimasta sola nella zona beauty. La modella è sempre più isolata dal resto del gruppo.