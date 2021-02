Gf Vip, Dayane commossa ricordando il fratello: "Senza i miei amici nella casa non ce l'avrei fatta"

Il Grande Fratello in nero per ricordare Lucas, il fratello di Dayane Mello, prematuramente scomparso in un incidente stradale. La trentasettesima puntata del Gf è iniziata con un lungo monologo di Alfonso Signorini con il quale ha introdotto proprio i temi del lutto e dell'amore: "Il Grande Fratello è la casa nelle case. Dayane ha deciso di restare qui, perché i suoi compagni sono come la sua famiglia. In un programma d'intrattenimento, stride il concetto della morte". Anche Pupo interviene: "Quando ho perso mio padre, la sera andai a cantare. È il modo nostro, di noi gente di spettacolo di reagire alla morte dei nostri cari. È la cosa giusta da fare, continuare".

Gf Vip: il discorso di Alfonso Signorini

Anche la casa del Grande Fratello Vip è una casa come le vostre, perché ha dovuto affrontare il lutto. Quello di Dayane Mello, che ha perso il fratello di 26 anni in un incidente stradale. In un programma di intrattenimento, la morte non può entrarci. Però Dayane ha fatto una scelta: restare nella casa del Grande Fratello. L'abbiamo avvisata immediatamente, messa in contatto con il papà e il fratello e per il momento, anche per le difficoltà di raggiungere il Brasile a causa della pandemia, Dayane ha deciso di non lasciare i suoi compagni. I suoi compagni oggi sono la sua famiglia. Ognuno davanti al dolore reagisce a modo suo e nessuno di noi può giudicare.

Il dolore di Dayane Mello

Dai primi dialoghi con i compagni nei quali Dayane ha raccontato i suoi sogni, tra i cui protagonisti c'era anche Lucas, al momento della tragica notizia. I pianti, i racconti d'infanzia, gli abbracci e il dolore condiviso con gli inquilini. "Pensate alla vita com'è beffarda. Il giorno prima di andarsene, Lucas aveva dedicato un post a sua sorella. Una foto felice di lui, Juliano e Dayane e in italiano la scritta: 'Mi manchi'" ha aggiunto Signorini.

Signorini si è collegato poi con la Casa per salutare i vipponi e chiedere a Dayane come stesse. "Come sto? Mi sento persa ma senza i miei amici dentro la casa non ce l'avrei fatta. Ho voluto abbracciare tutti loro, ne avevo bisogno".

Un abbraccio per Dayane

Gli ex concorrenti della Casa - Gregoraci, Enock, Oppini, Malgioglio... - sono entrati nuovamente al suo interno per stare vicini a Dayane. Tutti vestiti di nero si sono posizionati di fronte alla modella che alla loro vista è scoppiata in lacrime: "Vi amo molto, grazie".

Signorini ha chiesto a Dayane se volesse dire qualcosa e anche se con la voce rotta dal pianto, la concorrente ha invitato gli ex coinquilini e tutti i telespettatori a riflettere sul perdono e lo scorrere del tempo:

Non lo so, vorrei dire che sono molto grata di tutto questo che sta accadendo a prescindere da tutto. Non perdete tempo con le cose banali, date importanza alle cose davvero importanti. Il tempo non torna più indietro, se ci sono delle incomprensioni cercate di superarle e chiarirle. Il Grande Fratello mi ha insegnato che c'è sempre un nuovo ricominciare. La morte è qualcosa di assurdo, ma io vi ringrazio e vi amo tanto.

E poi ha ricordato il fratello: "Lucas era il bambino della casa, era il cucciolo. Amava molto i suoi amici, la sua famiglia e quando ero con lui era molto orgoglioso di avere una sorella donna e si vantava con gli amici".

Il video della figlia

"Mamma ti amo tantissimo tantissimissimo! Ti ho fatto questo disegno perché ti voglio tanto bene, so che lo zio Lucas è in cielo e ci guarda e ci protegge, lui è ancora nel tuo cuore", queste sono le parole che la piccola Sofia ha dedicato alla mamma nel video messaggio in cui le mostra anche il disegno che le ha fatto. In una scatola regalo Dayane ha poi trovato il disegno. Impossibile riuscire a trattenere le lacrime.

Dayane incontra la ex suocera, la madre di Stefano Sala

Un incontro inaspettato per Dayane ma allo stesso tempo molto gradito quello con la madre del suo ex compagno e padre di Sofia (sua figlia). "Grazie per tutto quello che fai per me e per Bubi, grazie per prendertene cura. E' bellissima".