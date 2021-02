Gf Vip, l'ultimo colpo di scena è il flirt tra Dayane Mello e Giulia Salemi. Confidenze e carezze hot

Non accennano a raffreddarsi, quest'anno, le temperature nella Casa del Grande Fratello Vip. E merito è soprattutto del fascino di Dayane Mello, concorrente brasiliana che in passato ha fatto perdere la testa alla coinquilina Rosalinda Cannavò (alias Adua Del Vesco) e che oggi stuzzica Giulia Salemi, tra le ultime new entry nella Casa. Nelle ultime ore tra le due sono arrivate coccole e confidenze in giardino, capaci di attirare l'attenzione degli altri concorrenti.

Dayane Mello flirta con Giulia Salemi

Giulia e Dayane sono sempre più complici. Peccato che Dayane nelle scorse settimane abbia avuto un debole per Rosalinda (oggi legata ad Andrea Zenga) e Giulia è tutt'ora legata a Pierpaolo Petrelli. Ma poco conta, il felling tra le due le porta ad una corrispondenza d'amorosi sensi.

"Ti piace guardare i miei occhi eh…che cosa ti trasmetto signorina? Hai un debole per Dayane Mello anche tu eh?", scherza Dayane guardando l'amica. E lei non si tira indietro: "Gli occhi per me sono importanti. Tutte le volte che mi parli seriamente a bassa voce fissandomi negli occhi ho sempre gli occhi lucidi", ammette Giulia. "Gatta persiana!", rincara Mello. "Io amo le donne, sono qualcosa di unico. Bisogna prendersene cura come un diamante…penso che in un'altra vita sarei stata un uomo!", è la conclusione di Dayane, che le accarezza il viso.

Le due non arrivano al bacio, ma si sfiorano teneramente le labbra. Dayane si è sempre dichiarata affascinata dalle donne: più volte nelle scorse settimane sono emersi pettegolezzi su alcune sue liaison al femminile, e la stessa Taylor Mega, influencer, ha detto sibilinna che avrebbe "molte cose da raccontare" a tal proposito. Sin dall'ingresso nella Casa, invece, Giulia si è mostrata attratta da Pierpaolo Petrelli, ex velino, che fino a qualche giorno prima si era infatuato (non corrisposto) di Elisabetta Gregoraci.

Ad osservare il siparietto tra le due donne Tommaso Zorzi, vera e propria star di questa edizione (nonché papabile vincitore), ed Andrea Zenga, figlio dell'allenatore Walter. Che stia per nascere una nuova coppia nel loft di Cinecittà?