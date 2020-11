Gf Vip, Gregoraci vs Mello: "Parli solo perché sei gelosa"

Le grandi protagoniste della puntata di questa sera, lunedì 16 novembre, sono state Dayane Mello e Elisabetta Gregoraci. La prima da circa una settimana si sta scontrando con quasi tutta la casa, ma in particolare con la ex moglie di Briatore, accusata dalla modella di non essere sincera.

"Non mi considero una santa, ma nemmeno una falsa. Non è normale che una persona con cui qui dentro non hai dei problemi, siamo andate d'accordo, poi cambia da un momento all'altro. Oppure se succede qualcosa me lo vieni a dire" ha spiegato Elisabetta. Ma Dayane, dopo la visione di una clip ha replicato "Lei si è sentita un punto di riferimento per tutti, io le sono sempre stata vicino. Lei in puntata mi ha attaccato, ha detto che io ho parlato male di Francesco, avevo chiesto a Pierpaolo di intervenire per me, ma lui non ha personalità ed è stato zitto".

La Gregoraci contro Dayane Mello

Dopo il video in cui Dayane si confida con Adua Del Vesco affermando che Elisabetta in casa non si rende utile e che aver spostato un miliardario le ha spianato la strada, ma Elisabetta subito la incalza: "Menomale hai detto che non parli male di nessuno, l'hai appena fatto. Si chiama gelosia, cara Dayane. Io con quest'uomo ci sono stata tredici anni e ho avuto un figlio meraviglioso, mica un quarto d'ora". In poche parole secondo la showgirl Mello è così arrabbiata solo perché prova invidia.