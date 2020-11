Gf Vip, Dayane Mello lascia

Il prolungamento del Gf Vip fino a febbraio ha spiazzato i concorrenti entrati ormai quasi due mesi fa. Non tutti hanno intenzione di proseguire e tra i primi a lasciare la Casa potrebbe essere Dayane Mello. La modella, in nomination, ha deciso di abbandonare il reality se non dovesse uscire questa sera al televoto.

Dayane Mello: "Non sto bene, mi manca mia figlia"

Dayane è arrivata al limite, come confida a Elisabetta Gregoraci (altra che vorrebbe mollare): "Mi sono persa il primo giorno di scuola di Sofia perché sono entrata nel programma. Non voglio perdermi altre cose. Sei mesi sono sei mesi". La figlia della modella - avuta dall'ex compagno Stefano Sala - ha 6 anni e la scorsa puntata ha mandato un messaggio alla mamma: "Non riesco a farmi uscire dal cervello il video in cui dice 'Mamma, ho saputo che devi rimanere'. Non era felice. Le ho promesso che arrivavo tra tre settimane, è rimasta delusa. So che le manco. La sua età non torna più". Lo sfogo prosegue: "Io qui non sto bene. Voglio finire e restare serena, ma sono consapevole che se resto qui divento cattiva, stressata e nervosa perché mi manca un pezzo di me".

Dayane Mello lascia la Casa

La showgirl brasiliana non ha più dubbi, se stasera non verrà eliminata al televoto lascerà spontaneamente la Casa. "Quest'anno sono stata sette mesi lontana da lei, tra Pechino Express e la storia del virus. Non solo ho fatto il lockdown a Istanbul ma quando sono tornata ho fatto quindici giorni in quarantena perché lei ha i nonni e i bisnonni di 90-100 anni". E ora non vuole più perdersi nemmeno un attimo accanto a sua figlia.