Gf Vip, la confessione di Dayane Mello: cosa ha trovato nella spazzatura

(Nel video Dayane Mello confessa di aver frugato nella spazzatura)

Il bigliettino scritto da Rosalinda Cannavò ad Andrea Zenga ha portato non poco scompiglio nella Casa del Grande Fratello Vip. L'attrice lo aveva rivelato soltanto a Samantha, mentre il figlio del famoso portiere si era condifato con Zelletta, quando all'improvviso, ieri sera, in salotto è comparsa la brutta copia nelle mani di Tommaso, che ha iniziato a leggerla insieme a Stefania davanti agli altri e all'imbarazzatissimo Andrea, che ha finto di non sapere.

Poco dopo Samantha e Andrea dicono tutto a Rosalinda, che reagisce infastidita: "Mi sento invasa nel mio privato". Nel biglietto, infatti, la Cannavò esprime a Zenga tutta la sua stima e la sua simpatia, definendolo un "uomo raro" e "speciale". Ma chi ha portato alla luce la lettera? Il mistero si risolve a cena, quando Dayane Mello confessa tutto. É stata lei a trovare la brutta copia, lasciandola alla portata di tutti: "Ero in bagno e ho visto questa lettera nel cestino. Ero curiosa. Ho messo la mano nella spazzatura e l'ho presa", lasciandola poi aperta, in bella vista, le fanno notare Tommaso e Stefania, che raccontano tutto a Rosalinda appena arriva a tavola. "C'è sempre Dayane in mezzo a queste dinamiche, un'amica che ti aiuta insomma - commenta ironica l'attrice - Ma cosa c'è di male? É un bigliettino, come l'ho scritto anche ad altri qui dentro. Riuscite a creare un caso dal nulla". La parola fine la scrive, ridendo, Stefania Orlando: "Quando uno non ha niente da fare succede anche questo".