Gf Vip: dopo 15 anni Dyane Mello vede la madre che racconta la sua verità

"Non sono mai stata una prostituta in vita mia, quando Dayane ero ancora piccola, il padre è venuto a prenderla per la mia situazione difficile, è il loro padre che non mi ha mai aiutato, sì avevo una situazione difficile ma non mi sono mai spinta a tanto" così la madre di Dayane Mello risponde a ciò che la figlia ha raccontato in questi mesi al Gf. Le affermazioni della madre, che la concorrente non vede da 15 anni, porterebbero a credere che altri familiari abbiano raccontato a Dayane fatti non veri.

Oltre a queste parole la madre ha voluto comunicare alla modella il suo amore, anche se in un modo particolare: "Ho affrontato molte difficoltà, dopo Juliano sono rimasta incinta di Dayane e dopo sono andata a vivere a Joyville senza conoscere nessuno. Lì ho incontrato una persona che mi ha aiutato molto, con cui ho avuto tre figli. Non sono mai stata una prostituta in vita mia, quando Dayane ero ancora piccola, il padre è venuto a prenderla per la mia situazione difficile, è il loro padre che non mi ha mai aiutato, sì avevo una situazione difficile ma non mi sono mai spinta a tanto.

Per una madre è doloroso sapere che una figlia cerca nel suo passato, io amo tutti i miei figli allo stesso modo, anche se sono davvero triste, io ho sofferto per tirarti su. Non parlare più di me, goditi la tua vita. Ti amo, vivi la tua vita e che Dio ti protegga".

Durante la visione del video Dayane è rimasta quasi impassibile e il suo commento è stato deciso e secco: "Del mio passato ogni anno scopro qualcosa di nuovo, mi dispiace perché io non l'ho voluta ferire, ma parlare d'amore non lo so, mi sembra una parola troppo grande, dalla mia parte l'amore non c'è. Sì, mi ha messo al mondo, mi dispiace se l'ho ferita, non volevo. Da parte mia non c'è giudizio, io so questa storia che mi hanno raccontato. E' difficile esprimere un sentimento per una persona che non c'è stata, solo chi lo prova lo sa quel sentimento".