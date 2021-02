Dayane Mello, distrutta per la morte del fratello, rientra nella Casa del GF Vip

"Fuori non posso abbracciare nessuno" ha detto la concorrente in lacrime ai compagni del reality da cui è tornata dopo aver appreso la tragica notizia

Dayane Mello è distrutta dalla notizia della morte del fratello Lucas, avvenuta la notte scorsa a causa di quello che, fonti non ancora ufficiali, raccontano essere stato un incidente stradale avvenuto a Lontras, a Santa Caterina, in Brasile.

La concorrente del GF Vip è stata informata della tragica notizia dagli autori del programma lontano dalle telecamere che, poco dopo, hanno ripreso il suo ingresso nella Casa. Dayane, infatti, al momento, ha deciso di rientrare per ricevere l'abbraccio dei compagni a cui ha raccontato in lacrime la drammatica scomparsa del fratello 26enne.

In lacrime e circondata dall’affetto dei compagni, Dayane Mello ha riferito della morte del fratello ai compagni, spiegando loro di aver voluto rientrare in Casa perché impossibilitata dal raggiungere la sua famiglia in Brasile. “Non posso andare in Brasile, devo essere in quarantena” ha confidato: “Per il momento ho deciso di venire, fuori dovevo stare in container, non potevo abbracciare nessuno e non mi sembrava il caso”. Forte la vicinanza dei concorrenti a cui Dayane ha parlato del fratello Lucas e di quanto il padre stia soffrendo in questo momento: “Aveva 26 anni, ne avrebbe fatti 27 il 9 marzo”, ha raccontato la modella per la quale Lucas era l’unico fratello maschio, nato dalla relazione del padre con la seconda moglie.

“Almeno qui puoi piangere con noi. Fai bene, resta” le ha detto Alda D'Eusanio per confortarla in una decisione tutt’altro che semplice. Dayane ha annuito e con Samantha De Grenet ha lasciato la stanza.

Per chi critica anche in momento così Dayane deve solo vergognarsi per l educazione di merda che non gli hanno insegnato..



Lei ha deciso di rimanere perché tanto non può andare in Brasile...#gfvip #tzvip #sovip #gregorelli #rosmello #rosiners #prelemi pic.twitter.com/o0lxHnZIiQ — dayane_mello_fanpage (@Dayane_mello_) February 3, 2021

“La vita è un attimo.

Per il momento ho deciso di venire qui da voi, perché non ce la faccio a stare chiusa da sola in un container senza abbracciare nessuno”

?#forzadayane #rosmello #gfvip #tzvip pic.twitter.com/MkjUPBkfDY — posso dirtelo? (@edoruta) February 3, 2021

Lutto per Dayane Mello, è morto il fratello Lucas

La notizia della morte del fratello di Dayane Mello, Lucas, è arrivata via social dal profilo Instagram di Juliano, l'altro fratello della modella brasiliana e attuale concorrente del GF Vip, con una storia su Instagram: "Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno". Poi il pensiero alla sorella: "Mando energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”.

A confermare il tragico lutto anche i canali ufficiali della modella e quelli del reality di Canale 5 che hanno spiegato al pubblico di aver informato la concorrente della grave perdita famigliare. Al momento non sono state ufficializzate le cause della prematura scomparsa del giovane uomo, ma il sito Globo.com parla di un incidente stradale in cui il ragazzo sarebbe rimasto vittima stanotte a Lontras, Santa Catarina, in Brasile.