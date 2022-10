Dayane Mello e il no al Gf Vip: "Non voglio mischiarmi con questo cast"

Il Gf Vip è pronto a rimpinguare il suo cast. Tra i nuovi concorrenti avrebbe dovuto esserci anche Dayane Mello. La brasiliana era pronta a far ritorno nella Casa più spiata d’Italia, ma qualcosa della nuova edizione le ha fatto fare dietro front.

A far storcere alla modella il naso il nuovo cast del programma. Pare che Dayane fosse in trattativa per entrare nel Loft di Cinecittà avendo svolto vari colloqui con il padrone di casa Alfonso Signorini, tuttavia l’atteggiamento dei vipponi dopo il caso Bellavia le ha fatto cambiare idea.

Dayane Mello fa chiarezza

Dopo molti rumors intorno al suo possibile ritorno nel programma la Mello ci ha tenuto una volta per tutte a far chiarezza: “Quindi chiariamo questa roba qua, ragazzi. Non lo faccio! Semplicemente per una cosa mia. Ho provato un po’ delle sensazioni la settimana scorsa. Magari avevo anche delle richieste per andare lì a fare il GF”, ha asserito la donna confermando effettivamente il gossip, ma l’ex gieffina è perentoria: “Ma non voglio. Non voglio far parte di questo cast e a queste persone, perché hanno fatto veramente dei danni a tante persone dentro a oggi. No, semplicemente se non ci fossero quelle persone lì dentro forse… Se ci fossero persone con un po’ più di tatto”.

La stoccata al nuovo cast

Insomma ad aver indispettito la modella oltre l’affaire Bellavia sono stati proprio i vipponi di questo anno, con cui non vuole saperne di immischiarsi: “Quando sono arrivati lì hanno vomitato di tutto, la loro storia e poi sono tutti dei personaggi. Nessuno sembra vero. Poi tutti che vogliono copiare chi è stato protagonista di tante altre edizioni. Quindi a mio parere io non c’entro proprio nulla in questo programma. C’è anche da dire che io sono stata una protagonista, ma non sono mai stata trattata come tale. Visto che tutti hanno avuto dello spazio e fanno cose in TV. Io invece per riempire buchi servo nella Casa. Anche no. Sono felice di questa scelta. Ai miei fan e tutti quelli che mi vogliono bene: state tranquilli. Non entro al GF”.