Gf Vip, Dayane Mello: "Zorzi e Oppini insieme mi fanno venire il vomito"

La tensione si taglia con il coltello nella Casa del Grande Fratello Vip. A quasi due mesi dall'inizio del reality - che proseguirà fino a febbraio - i concorrenti sono sempre più agguerriti per restare e le trame iniziano a farsi fitte. I nominati di questa settimana - Dayane Mello, Rosalinda Cannavò, Patrizia De Blanck e Francesco Oppini - non nascondono il nervosismo e in attesa di scoprire chi dovrà abbandonare il gioco (la diretta stasera, lunedì 23 novembre, in prima serata su Canale 5) si lasciano scappare qualche velenosa frecciatina. Soprattutto Dayane, che con Oppini proprio non riesce ad andare d'accordo.

Dayane Mello su Oppini e Zorzi: "Quando li vedo insieme mi viene il vomito"

Confidandosi con Rosalinda Cannavò, la modella è un fiume in piena: "Quando vedo Tommaso e Francesco insieme mi viene il vomito. Vedo una leccazione di cu** che guarda, mi viene il vomito". Secondo Dayane, infatti, l'amicizia tra i due non sarebbe così sincera, o meglio, sarebbe "di comodo" per Oppini: "Lui era un uomo vero quando è arrivato qui. Figo, con belle parole. Poi ha iniziato a sputtanarmi, a nascondersi dietro il personaggio di Tommaso per emergere. Credo che lui sia la persona che abbiamo visto all'inizio. Adesso non è più vero. Ha paura di andare via e lui è uno che vuole vincere. Tommaso capisce tutto, è intelligente, ma è anche molto sensibile. Sono sensazioni, ma se Francesco si sta appendendo a Tommaso - conclude la Mello - è davvero brutto umanamente".

Fra Tommaso e Francesco, invece, va tutto a gonfie vele. I due si sono promessi più volte che la loro amicizia, nata nella Casa, proseguirà anche fuori. Alla faccia delle malelingue.