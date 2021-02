Gf Vip, Dayane crolla dopo il confronto con Rosalinda: "Io la amo"

La modella si sfoga in lacrime con Pierpaolo dopo la festa di sabato sera. È un momento di forte confusione per lei, dovuto alla morte del fratello e al rapporto con l'amica che sente cambiato

Un sabato sera in maschera nella Casa del Grande Fratello Vip, dove è stata organizzata una festa a tema Bridgerton, ma Dayane Mello non è dell'umore adatto per divertirsi con i suoi compagni, a pochi giorni dalla finale, soprattutto adesso che il rapporto con Rosalinda Cannavò sembra stia precipitando giorno dopo giorno. La storia sbocciata tra l'attrice siciliana e Andrea Zenga ha mandato in crisi la loro amicizia e le due non riescono ad avere un confronto costruttivo.

Il confronto tra Dayane e Rosalinda

Ci riprovano dopo la festa ed è Rosalinda a fare il primo passo: "Mi hai umiliata, derisa, non credo di meritarmi tutto questo dopo cinque mesi. Io ci sono. Fai il tuo gioco, io il mio, ma fuori io ci sono e vorrei ti fidassi di me". Dayane, però, si sente ancora ferita e non accetta di non essere stata la prima ad aver saputo di quello che stava nascendo tra l'amica e Zenga: "Quando c'era qualcosa di bello mi hai escluso". Rosalinda le chiede di rispettare le sue scelte, da amica, ma Dayane la pensa diversamente.

Dayane Mello in lacrime: lo sfogo nella notte

Poco dopo, in giardino, la modella brasiliana ha un crollo emotivo e si sfoga con Pierpaolo: "Voglio uscire da qui più felice di come sono entrata, ma adesso non riesco a vedere il belllo di questi cinque mesi - dice in lacrime - Vedo tutto confuso". Pretelli la consola e la incoraggia a non mollare, come ha dimostrato di riuscire a fare finora: "Non ti rendi conto di che forza hai avuto a restare qui, con tutto il dolore che hai dentro, e quanta ne hai data a noi. Noi qui abbiamo preso esempio dalla tua forza. Anche il tuo passato ti ha aiutato ad avere questa forza, tutto quello che hai vissuto. Ti sei creata da sola. Non pensare così, non farti idee strane. La gente ti adora per la forza che hai avuto". Rosalinda, secondo Pierpaolo, è un altro motivo per cui dovrebbe ritrovare serenità e a quel punto Dayane, piangendo, si apre: "Io la amo".

Questi ultimi giorni in Casa saranno decisivi per il loro rapporto, che certamente fuori avrà modo di essere messo alla prova concretamente. Adesso, però, buttare via cinque mesi per delle incomprensioni fa male a entrambe.