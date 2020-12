Gf Vip, Dayane rompe con Rosalinda: "Mi affonda"

Anche le più belle storie d'amore giungono ad una fine, mai frase fu più vera. E se l'amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, sembrava essere quasi intoccabile qualcosa si è rotto. Complici i nuovi ingressi nella Casa e i caratteri molto diversi, le due amiche questa sera hanno vissuto un momento molto difficile.

Da una settimana il loro rapporto si era raffreddato, nonostante Adua avesse cercato di chiarire, ma Dayane aveva confessato la verità solo in confessionale e proprio durante la diretta ha scopeto cosa l'amica aveva detto di lei. Secondo Dayane Rosalinda farebbe sempre la vittima, creerebbe drammi. "Abbiamo passato molto tempo insieme, la sua tristezza mi ha condizionata, abbiamo giocato in coppia. Adesso lei deve imparare a giocare da sola".

Questi suoi pensieri sarebbero nati a causa della nomination dell'attrice della scorsa puntata in cui aveva fatto il nome di Sonia: "Stare in mezzo a loro due non è stato semplice, mi sarebbe piaciuto coinvolgerle entrambe, ma Rosalinda ha preso un'altra strada. La sua nomination mi ha spaventata", ha spiegato la modella. "Da parte mia c'è stato sempre un comportamento lineare, ho sempre rispettato le sue scelte. Oggi sono più consapevole, faccio le mie scelte. Quindi forse sono un giocattolo vecchio da mettere da parte, non vado più bene per lei", ha risposto Rosalinda.

Francesco Oppini dallo studio ha preso le parti di Adua

La risposta di Rosalinda non è tardata ad arrivare ma Dayane cattivissima l'ha bloccata affermando: "Non fare il dramma Adua". E a difesa di Rosalinda anche Francesco Oppini, dallo studio, ha voluto dire la sua: "Finalmente Adua hai capito quello che stavo cercando di dirti dentro la casa, meglio tardi che mai! Dayane si è avvicinata ai nuovi perché non la conoscono. Lei ad un certo punto prende e sparisce senza un motivo, ti lascia lì come una pezza da piedi. Ho capito che le ho voluto troppo bene e che ho sbagliato io". "Ma che ca**o dici Francesco? Mi hai spu**anato davanti a tutta Italia!" ha replicato Dayane.