Gf Vip, Dayane Mello a rischio espulsione per una frase su Tommaso Zorzi | VIDEO

"Solo perché ha crisi d’ansia e problemi mentali gli mettono la musica che preferisce lui". E' solo l'inizio del duro sfogo con cui Dayane Mello ha commentato nella giornata di ieri alcuni (presunti) atteggiamenti di favoritismo della produzione del Grande Fratello Vip a beneficio del coinquilino Tommaso Zorzi. Una frase che le sta costando l'ira della rete, ora pronta a chiedere a gran voce la squalifica della modella brasiliana.

La frase di Dayane Mello su Tommaso Zorzi

Nel mirino di Twitter finisce infatti il tono offensivo con cui Mello parla delle persone affette da patologie mentali. "Ma veramente, inizio a fare anche io la ribelle - ha proseguito - la malata mentale, così vedono! Sono incaz*ata perché è una serata dove mettono la musica per far felice gli altri, e se ne fottono di noi. Solo perché ha crisi d’ansia, perché ha i suoi problemi mentali, e noi qui come rincogli***ti. Quindi non mi va bene. È una festa, un sabato, doveva essere festa, musica per tutti… Allora uno si sente male, e gli altri ‘sti caz*i. Chi è Tommaso Zorzi? Uno si fa un c*lo così per fare le cose, per divertirsi, e non ci divertiamo".

Il 'precedente' con Rosalinda

Già nelle scorse settimane Dayane aveva fatto discutere per alcune esternazioni rivolte all'amica Rosalinda Cannavò. "Tanto tu lo sai dove va questo, vero? Tutto nelle gambe, tutta cellulite", le aveva detto con tono di rimprovero, mentre la giovane siciliana stava mangiando bacon nel pieno della notte. Dichiarazioni che avevano suscitato indignazione dal momento che Rosalinda in passato ha sofferto di anoressia.