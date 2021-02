GF Vip, Dayane Mello è uscita temporaneamente dalla Casa

“Oggi pomeriggio Dayane è uscita temporaneamente dalla Casa per motivi personali”: questa la comunicazione che poco fa l’account ufficiale del GF Vip ha diffuso a qualche ora dalla diretta della puntata in onda stasera in prima serata su Canale 5. Nessun altro dettaglio è stato fornito dalla stringata nota che fa riferimento alla concorrente segnata dal dolore per la morte del fratello Lucas avvenuta la notte tra il 3 e il 4 febbraio per un incidente stradale.

Stando alla comunicazione, la decisione di uscire dal loft di Cinecittà della concorrente non dovrebbe essere definitiva: sarà Alfonso Signorini, nella puntata in onda tra poche ore, ad aggiornare il pubblico sugli ultimi accadimenti che di certo saranno al centro dell’appuntamento televisivo.